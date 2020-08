ANALYSE-FLASH: Liberum belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Liberum Capital hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die verstärkte Nachfrage während der Corona-Krise habe dem Heimtierversand ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Analyst Wayne Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Gewinndynamik erscheine die Bewertung gar zu günstig./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

