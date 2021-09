ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Uniper auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Uniper von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31,50 auf 39 Euro angehoben. Analyst Guido Hoymann hält in einer am Donnerstag vorliegenden Studie höhere Jahresziele des Energiekonzerns für möglich. Er verwies dabei unter anderem auf die stark gestiegenen Energiepreise in Europa. Außerdem betonte er die spezielle Situation mit Fortum als Großaktionär: Hier bleibe es mit Blick auf einen möglichen Beherrschungsvertrag oder ein Angebot an die verbleibenden Aktionäre offen, wie es 2022 weitergehe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 07:56 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 07:56 / CEST

