ANALYSE-FLASH: Pareto hebt KWS Saat auf 'Buy' und Ziel auf 69 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Pareto Securities hat KWS Saat von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 69 Euro angehoben. Die Voraussetzungen seien gut, dass der Saatguthersteller die bereits erhöhten Jahresziele noch übertreffen kann, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch nach einer vergleichsweise starken Entwicklung seit Jahresbeginn sei die Aktie eine gute Wahl für Anleger, die nach einem soliden Unternehmen mit günstigem Risikoprofil suchen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX