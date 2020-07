ANALYSE-FLASH: Quirin hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 80,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Privatbank Quirin hat Nemetschek vor Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52,10 auf 80,50 Euro angehoben. Das deutsche Baugewerbe als Kundengruppe des Software-Entwicklers stehe in der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Branchen gut da, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie der Bank. Die Bauaktivitäten seien weitgehend normal, Schließungen von Baustellen habe es nur wenige gegeben. So dürften die Quartalszahlen des Unternehmens Ende Juli eher positive Überraschungen parat haben als negativ./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 13:01 Uhr / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ