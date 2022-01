ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Free Cashflow im vierten Quartal sei ermutigend gewesen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe geholfen, die Belastungen durch die Probleme mit dem "Dreamliner" aufzufangen. 2022 werde sich der Langstreckenjet aber nochmals stärker auswirken als gedacht./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 08:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 08:39 / ET

