ANALYSE-FLASH: RBC belässt Entain auf 'Outperform' - Ziel 2200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Entain angesichts von Spekulationen über eine Übernahme durch den US-Konzern Draftkings auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Analystin Christine Zhou verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass auch der frühere Bieter MGM wieder mit einem neuen Gebot in das Rennen um den Glücksspielkonzern einsteigen könnte./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 10:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 10:50 / ET