ANALYSE-FLASH: RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Fernando Garcia bezog sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf einen Medienbericht, dem zufolge die spanische Regierung die Gewinne durch Atom- und Wasserkraft begrenzen will. Der Experte zweifelt, dass der entsprechende Vorschlag eines Ministeriums genügend politische Unterstützung erhalten wird. Allerdings führe die aktuelle Entwicklung zu regulatorischen Unsicherheiten. Sollte es zu einem Gesetz kommen, dürften die spanischen Versorger sich wohl vor Gericht zur Wehr setzen./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2021 / 06:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2021 / 12:18 / EDT

