ANALYSE-FLASH: RBC hebt Chevron auf 'Sector Perform' - Ziel 95 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Chevron nach der jüngsten Kurskorrektur von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 95 US-Dollar belassen. Die Defensivqualitäten des Ölkonzerns seien angemessen bewertet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 23:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 00:45 / ET

