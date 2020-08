ANALYSE-FLASH: RBC hebt Dell auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 80 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Dell Technologies von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 80 US-Dollar angehoben. Mit einer Abspaltung der Softwaretochter VMWare könnte der Computerkonzern den Wert seines Anteils heben, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bilanz Stück für Stück stärker, was Dell mehr Widerstandskraft gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gebe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 01:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 01:23 / ET