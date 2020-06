ANALYSE-FLASH: SocGen hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel runter auf 60 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HeidelbergCement von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 68 auf 60 Euro gesenkt. Die Ergebnisse des Zementherstellers zeigten sich in Krisenzeiten als widerstandsfähig, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie der Großbank. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien attraktiv und in Europa könnte mittels einer Restrukturierung Wert geschöpft werden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX