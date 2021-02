ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Covestro auf 74 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 65 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zeitweisen Preis- und Profitabilitätsschwankungen schienen Teil des Normalisierungsprozesses in den wichtigsten Märkten des Spezialchemiekonzerns zu sein, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zuletzt herausragenden Resultate könnten zwar wohl nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Doch alle relevanten Indikatoren zeigten in die richtige Richtung und die gut gelaufene Aktie sei immer noch vergleichsweise niedrig bewertet./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021

