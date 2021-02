ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für HeidelbergCement auf 76 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für HeidelbergCement von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2021 stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Verschlankung des Portfolios und mögliche positive Nachrichten in den kommenden Wochen zum US-Infrastrukturplan stützten seine Kaufempfehlung./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX