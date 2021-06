ANALYSE-FLASH: Stifel startet Dic Asset mit 'Buy' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stifel hat Dic Asset mit "Buy" und einem Kursziel von 22 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Rene Locher betonte das gute Cashflow-Wachstum des Gewerbeimmobilien-Spezialisten. Der Geschäftsausblick sei positiv, die Bilanz gesund, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seinen Schätzungen für Gewinn und Dividende 2022 liegt er klar über den Markterwartungen./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 12:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 12:08 / EDT