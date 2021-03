ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Energy auf 36 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 31 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Siemens-Abspaltung sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostenoptimierungen begännen in der Profitabilität Spuren zu hinterlassen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 00:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX