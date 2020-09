ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Allgeier auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Allgeier von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Digitalisierungsspezialisten dürfte vor der Abspaltung des Beratungsgeschäfts Nagarro konservativ gehalten worden sein, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag in der kommenden Woche dürfte die Nerven wieder beruhigen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben