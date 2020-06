Andersen Global baut seine Präsenz in Katar aus

Andersen Global kündigte seine Zusammenarbeit mit der in Doha ansässigen Steuerkanzlei MS Partner an, wodurch die Präsenz der Organisation in Katar gestärkt und ihre globale Plattform erweitert wird.

MS Partner wurde 2018 gegründet und besteht aus zwei Partnern und mehr als 10 Fachleuten, die sich auf die Bereitstellung von Steuerdienstleistungen für eine Vielzahl von internationalen Kunden, darunter Privatpersonen und Unternehmen – sowohl private als auch öffentliche – spezialisiert haben. Seine Exzellenz Shaikh Sultan Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani, Vorsitzender von MS Partner, ist ein bedeutender Geschäftsführer im Staat Katar. „Wir schätzen unsere Kunden und Mitarbeiter und halten die höchsten professionellen Standards ein“, sagte Manikandan Rajan, geschäftsführender Direktor des Büros. „Wir haben beobachtet, wie Andersen Global sowohl regional als auch global gewachsen ist, und die Organisation hat den Standard für die Erbringung erstklassiger Dienste für Kunden auf unabhängige und makellosen Weise gesetzt. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unserer kooperierenden Partnerfirma in Doha, Al-Khalifa Law, sowie mit allen anderen kooperierenden Firmen und Mitgliedsfirmen von Andersen Global.“ „Mani und sein Team bringen die Art von Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein und Professionalität mit, die notwendig sind, um in ihrem Markt führend zu sein“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Das Steuerwesen ist eine expandierende Branche im Nahen Osten, insbesondere in Bezug auf die Bedeutung der Diversifizierung der Volkswirtschaften. Wir bauen unsere Fähigkeiten in dieser Region weiter aus, damit wir unseren Kunden den besten Service bieten können. Die Vereinigung von MS Partner und Al-Khalifa Law schafft eine sehr beeindruckende und wettbewerbsfähige Plattform für die Präsenz unserer Organisation in Katar.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 172 Standorten präsent. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005922/de/ Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700