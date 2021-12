Andersen Global stärkt europäische Plattform mit neuem Kooperationspartner in der Tschechischen Republik

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der Prager Anwaltskanzlei rutland & partners ab und baut damit seine Plattform in Europa weiter aus.

Die Kanzlei rutland & partners wurde 2010 von der Gründungspartnerin Monika Rutland ins Leben gerufen und konzentriert sich auf die Bereiche Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht und M&A und bietet juristische Dienstleistungen für Unternehmen, ausländische Körperschaften und private Mandanten an. Die von Chambers & Partners und The Legal 500 anerkannte Kanzlei bietet einen umfassenden Service in den Bereichen Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsrecht, Einwanderungsrecht, Baurecht, Pharmazie und Gesundheitswesen, Bankwesen, Treuhandrecht und IT-Recht.

„Der Aufbau langfristiger Beziehungen und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, umfassender Lösungen für unsere Mandanten sind integrale Aspekte unserer wertsteigernden Dienstleistungen“, sagte Monika Rutland. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global versetzt uns in die Lage, ein nahtloses, integriertes Dienstleistungspaket anzubieten, sodass unsere Mandanten ihre Geschäftsziele auf lokaler und internationaler Ebene erreichen können.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Kanzlei rutland & partners steht im Wettbewerb mit führenden Firmen in der Tschechischen Republik und hat sich eine starke Position auf dem Markt erarbeitet. Das Team ist hervorragend aufgestellt und pflegt ausgezeichnete Mandantenbeziehungen. Unsere natürlichen Synergien und die umfassende Erfahrung der Kanzlei im tschechischen Recht bieten unseren Mandanten einen großen Mehrwert.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 325 Standorten vertreten.

