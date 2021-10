Andersen Global stärkt Präsenz in Botswana

Andersen Global schließt einen Kooperationsvertrag mit der Steuerberatungsgesellschaft AccPro Accountants in Botswana ab und stärkt damit sein Profil in Afrika.

AccPro Accountants unter der Leitung von Managing Director Craig Granville hat in Botswana vier Standorte: Francistown, Gaborone, Maun und Kasane. Hier werden Full-Service-Ressourcen für Steuerberatungs- und Steuerkonformitätsdienste, Büroarbeit für Unternehmen und Finanzdienstleistungen angeboten. Die Firma arbeitet mit zwei Partnern zusammen, beschäftigt über 40 Juristen und betreut lokale und internationale Unternehmen sowie kleine und mittelgroße Firmen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Fachleuten, mit denen wir unsere Verpflichtung zu nahtlosem, erstklassigem Service gemeinsam haben, werden unsere Praxis und unser Ziel gestärkt, in Botswana zu einem Benchmark-Unternehmen zu werden“, sagte Craig. „Unsere gemeinsame Expertise bietet umfassende Kenntnisse und Erfahrung, und zusammen werden wir für unsere Klienten dauerhaft etwas bewirken.“

„Craig und sein Team beweisen hervorragenden Führungsqualitäten und Engagement dabei“, fügte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. „Ihre Ressourcen stellen eine Ergänzung der Rechtspraxis unserer bisherigen Partnergesellschaften in Botswana dar und bringen uns in eine Position, in der wir den Bedarf unserer Klienten in dem Land und in der Region noch besser erfüllen können.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 320 Standorten vertreten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012006200/de/

