Andersen Global stärkt Präsenz mit jordanischer Steuerberatungsgesellschaft

Andersen Global schließt einen Kooperationsvertrag mit der in Amman ansässigen Steuerberatungsgesellschaft Al-Tillawi & Al-Khateeb Co. ab und erweitert damit die bestehenden Kapazitäten der Mitgliedsfirma der Organisation in Jordanien.

Al-Tillawi & Al-Khateeb Co. wurde 1996 gegründet und bietet ein breites Spektrum an Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften und Familienunternehmen in den Bereichen Arbeitsrecht, Fusionen und Übernahmen, Outsourcing, Sozialversicherung und IT-Lösungen. Das von Managing Partner Waleed Al Tillawi geleitete Unternehmen betreut einen breiten Kundenkreis in Branchen wie Energie und Strom, Technologie und Kommunikation, Hotel und Tourismus, Finanzen und Einzelhandel.

„Das Engagement unseres Teams für Transparenz und Unabhängigkeit ist die treibende Kraft bei den hochwertigen Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten“, erklärte Waleed. „Die Zusammenarbeit mit den gleichgesinnten Kollegen von Andersen Global ermöglicht uns, unserem Serviceangebot eine neue Dimension zu verleihen und unsere Reichweite in einem erweiterten Maßstab zu vergrößern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersens Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern auf der ganzen Welt.“

„Das Engagement, das Waleed und sein Team für herausragende Leistungen und die Hingabe an ihre Aufgabe zeigen, steht wirklich in völligem Einklang mit den Werten unseres Unternehmens, sodass sie eine starke Ergänzung unseres Unternehmens im Nahen Osten darstellen“, betonte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Al-Tillawi & Al-Khateeb Co. erreichen wir in Kombination mit unserem bestehenden Mitgliedsunternehmen in Jordanien eine vollständige Abdeckung des Landes und haben somit ein wichtiges Ziel bei der Expansion unserer Plattform in der Region erreicht.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 257 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210304006135/de/

