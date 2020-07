André Höck wird ESG-Chef bei EB-SIM

Die neu geschaffene Position als Head of ESG Integration Portfoliomanagement hat am 1. Juli 2020 André Höck übernommen. Zuvor war der 30-Jährige ebenfalls bei der EB-SIM als Head of Fixed Income tätig.

Frank Laufenburg übernimmt die Position als Head of Fixed Income

Die Aufgabe als Head of Fixed Income hat mit Wirkung vom 1. Juli Frank Laufenburg übernommen. Laufenburg hatte sich bislang als Senior Bond Portfolio Manager bei der EB-SIM um den nachhaltig ausgerichteten Anleihe-Markt gekümmert. Das Kürzel ESG steht für Environment, Social and Governance - also für ökologische, gemeinwohlorientierte sowie die gute Unternehmensführung betreffende Kriterien im nachhaltigen Asset-Management. Die Abkürzung steht auch für einen starken Trend zur nachhaltigen Ausrichtung der Finanzbranche insgesamt.

EB-SIM will ESG-Vorreiter sein

Ziel der EB-SIM ist es, bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle einzunehmen: „Mit den personellen Veränderungen unterstreicht die EB-SIM ihren Anspruch, führender Anbieter für konsequent nachhaltige Investmentprodukte zu sein“, unterstreicht Dr. Oliver Pfeil, CIO der EB-SIM. In der neu geschaffenen Position als Head of ESG Integration zeichnet André Höck für die konsequente Neuausrichtung der Investmentprozesse und der Angebotspalette auf die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) verantwortlich.

Universitäre Partnerschaften sollen intensiviert werden

Damit diese umfassende Profilschärfung den höchsten Qualitätsstandards entspricht, sind Impulse aus der akademischen Forschung unerlässlich. Deshalb wird Andre Höck mit seinem neuen Team die bestehenden universitären Partnerschaften intensivieren, wobei der Fokus der Forschungsprojekte insbesondere auf den Themen „Impact Inves-ting“ und „Climate Risks“ liegt. Dadurch werden auch aktuelle regulatorische Themen, wie etwa die EU-Taxonomie, bewusst adressiert, um die Weiterentwicklung der Investmentprozesse und der Angebotspalette in diesem sich dynamisch entwickelnden Umfeld mit Nachdruck voran zu treiben.

Zum Unternehmen:

Die EB-Sustainable Investment Management GmbH(EB-SIM) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank, deren Spezialprofil nicht nur in der erfolgreichen Vermögensanlage, sondern vor allem in der erfolgreichen Integration von ökonomischen und ESG-Faktoren liegt. Die EB-SIM betreut mit mehr als 25Mitarbeitern zum Jahresende 2019 ca. 4,5Mrd.EUR in 100 Mandaten bzw. Fonds. Alle Anlagekonzepte des Unternehmens entsprechen mindestens den Kriterien des EKD-Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen. Darüberhinaus orientiert sich das Portfolio Management der EB-SIM bei seinen Investitionen an den 17 Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs).

