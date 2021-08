Angst vor einem Börsencrash? Dann sollte man jetzt diese 3 Dinge tun

Angst lässt dein Portfolio nicht besser oder schlechter performen.

Einen Plan für das Chaos an der Börse zu haben, bedeutet, dass du bereit bist, wenn es passiert.

Wichtige Punkte

Die jüngste Unruhe an der Börse könnte auf einen baldigen Crash hindeuten. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu sein, und in der Zwischenzeit den Kopf zu verlieren, ist ein todsicherer Weg, sich schlecht zu fühlen und gleichzeitig Gewinne zu verpassen.

Anstatt sich zu sorgen und passiv zu bleiben, ergreifen eifrige Investoren Maßnahmen, um die Zukunft ihres Portfolios zu kontrollieren. Es gibt zwar keine Möglichkeit, die negativen Auswirkungen einer Korrektur oder eines Zusammenbruchs komplett zu vermeiden, aber die Anwendung der drei Taktiken, die ich heute bespreche, wird sicherstellen, dass du diese Ereignisse als die Chancen behandeln kannst, die sie sind.

1. Reframe deine Wahrnehmungen

Nehmen wir mal an, du bist ein Investor, der langfristig investiert, um sich auf den Ruhestand vorzubereiten oder Wohlstand aufzubauen. Du kaufst wahrscheinlich ziemlich regelmäßig Aktien. Und wenn du eine Aktie zum Kauf auswählst, wirfst du wahrscheinlich einen Blick auf ihre jüngste Performance, um ein Gefühl für ihren Wert zu bekommen.

Wenn das alles nach dir klingt, kannst du von einem Börsencrash viel profitieren. Allerdings musst du anders über Crashs denken. Es ist unmöglich, den Silberstreif am Horizont zu finden, wenn du dich zu sehr auf das Chaos konzentrierst.

Wenn du eine Aktie zum Kauf in Betracht ziehst, triffst du eine Entscheidung über die Aussicht, dass ihr Kurs in Zukunft steigen wird, basierend auf den Eigenschaften und der Branche. Wenn du glaubst, dass das Unternehmen wachsen wird, überlegst du, ob dieses zukünftige Wachstum den aktuellen Preis wert ist. Wenn alles in Ordnung ist, könntest du die Aktie kaufen.

Warum würdest du also eine Aktie, von der du überzeugt bist, nicht kaufen wollen, wenn sie aufgrund eines Crashs günstig zum Verkauf steht? Crashs sind marktweite Phänomene, die nichts mit dem Wert eines einzelnen Unternehmens zu tun haben. Wenn du von den Zukunftsaussichten eines Unternehmens überzeugt bist, ist es praktisch ein Geschenk, am Tag des Crashs einen großen Abschlag auf den Preis zu bekommen.

2. Erstelle eine Watchlist, die eigentlich ein Wunschzettel ist

Jetzt, wo du bereit bist, einen fallenden Markt als Chance zu erkennen, um die Aktien, die du willst, günstig zu kaufen, musst du eine Einkaufsliste für den Tag des Einbruches erstellen, sollte er kommen.

Ich teile meine „Kauf nach einem Crash“-Watchlist in zwei Kategorien ein: Zeitlose Aktien, und Wachstumsaktien. Zu den zeitlosen Aktien gehören Unternehmen wie Abbott Laboratories, die eine Dividende zahlen und selten mit einem großen Abschlag zu haben sind. Wenn der Markt einbricht, wird die Dividendenrendite von Aktien wie Abbott steigen, was bedeutet, dass es ein besserer Kauf als sonst ist.

Außerdem haben diese etablierten Unternehmen den zusätzlichen Bonus einer extrem breiten Basis an Einnahmen. Im Fall von Abbott Labs stammen diese Einnahmen von Produkten, die immer gefragt sein werden, wie diagnostische Tests und chirurgische Hardware. Wenn also die Talfahrt des Marktes durch ein wirtschaftliches oder politisches Ereignis verursacht wird, sind die zeitlosen Aktien auf lange Sicht immer noch ziemlich sicher.

Auf meiner Beobachtungsliste für Wachstumsaktien nach dem Crash stehen Unternehmen wie Novavax, die in normalen Zeiten aufgrund zu optimistischer Schätzungen der zukünftigen Einnahmen tendenziell etwas überbewertet sind. Dank des bald kommerzialisierten Coronavirus-Impfstoffs von Novavax wird das Unternehmen immer noch ein gesundes Maß an Nachfrage sehen, selbst wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern - aber nicht zuverlässig für viele Jahre, wie bei Abbott Labs.

Der Trick ist, dass eine Marktkorrektur abwegige Vermutungen über Novavax‘ zukünftige Einnahmen wieder in den Bereich des Möglichen bringen könnte. Daher behalte ich das Unternehmen auf meiner Beobachtungsliste, um sicherzugehen, dass ich eine Chance bekomme, es zu einem angemessenen Preis zu kaufen und nicht zu einem vom Hype getriebenen hohen Preis. Natürlich ist eine Wette auf Novavax nach einem Crash riskanter als eine Wette auf Abbott Laboratories. Da Novavax immer noch daran arbeitet, sein erstes Produkt auf den Markt zu bringen und keine Dividende zahlt, könnte es länger dauern, bis die Aktie wieder ihr früheres Niveau erreicht.

3. Baue einen Bargeldbestand auf

Sobald du deine Wunschliste fertig hast, musst du genug Bargeld zur Hand haben, um tatsächlich eine bedeutende Menge an Aktien zu kaufen, wenn sie noch günstig sind. Es ist völlig in Ordnung, mehrere Monate lang zu bunkern, was immer du kannst, um dich vorzubereiten.

Die Menge ist dir überlassen, aber es sollte kein großer Prozentsatz des Gesamtwertes deines Portfolios sein. Bargeld an der Seitenlinie zu halten, in Erwartung einer Kaufgelegenheit, ist eine gute Praxis, aber wenn du zu lange zu viel zurückhältst, wird es das Wachstum deines Portfolios verlangsamen. Ich versuche, nicht mehr als 10 % des Portfoliowertes in bar zu halten, aber wenn du ein aggressiverer Investor bist, könnte das zu viel sein.

Nachdem du dein trockenes Pulver vorbereitet hast, musst du nur noch dein normales Leben leben. Sollte es zu einem Crash kommen, bist du bestens vorbereitet, um zum richtigen Zeitpunkt das Beste daraus zu machen.

Auf der anderen Seite, wenn es keinen Crash gibt, kannst du nachts ruhig schlafen, weil du weißt, dass du bereit bist, wenn die Gelegenheit anklopft.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Alex Carchidi auf Englisch verfasst und am 27.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Foto: Getty Images