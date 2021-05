Anleger treten den Rückzug an - Corona-Gewinner sacken ab

Steigende Zinsen an den Anleihemärkten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig gestimmt. Der Dax geht deutlich in die Knie - genauso wie Tech-Werte und Corona-Gewinner. Denn die Impfkampagne macht Fortschritte, Investoren schichten um.

