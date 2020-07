APA ots news: OMV Konzernbericht Jänner-Juni und Q2 2020 - ANHANG

Wien (APA-ots) - Dank der Vorteile des integrierten Geschäftsmodells erzielte OMV ein CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 844 Mio trotz Corona-Umstände

Leistungskennzahlen Jänner bis Juni 2020*

Konzern

* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 844 Mio (-53%) Die Auswirkungen des Coronavirus Lock-Downs haben das Ergebnis entsprechend negativ beeinflusst. Das integrierte OMV Geschäftsmodell zeigte sich erneut als Vorteil und minderte die vollen Auswirkungen. Das Upstream-Geschäft war vom massiven Öl- und Gaspreisverfall sowie von geringeren Verkaufsmengen stark betroffen. Der Downstream-Bereich hingegen konnte von den temporär gesunkenen Rohstoffkosten profitieren und erwirtschaftete höhere Erträge im Retail- und Erdgasgeschäft sowie durch Margen-Hedges und den Verkauf von CO2-Zertifikaten. * Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 381 Mio (-56%); CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 1,17 (-56%) * Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 1.666 Mio (-17%) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 714 Mio (-38%) * CCS ROACE vor Sondereffekten bei 8% im ersten Halbjahr 2020

Upstream

* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 40,07/bbl (-39%) gesunken * Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 8,6 EUR/MWh (-50%) gesunken * Produktion bei 468 kboe/d (-3%). Der Produktionsausfall in Libyen wurde teilweise durch Steigerungen in Malaysia kompensiert. * Produktionskosten auf USD 6,3/boe (-8%) gesunken * Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 440 kboe/d (-4%) gesunken * Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR -15 Mio, insbesondere aufgrund des massiven Öl- und Gaspreisverfalls.

Downstream

* OMV Referenz-Raffineriemarge stabil auf USD 3,63/bbl * Der Raffinerie-Auslastungsgrad lag angesichts der Lock-down Maßnahmen relativ robust bei 86% * Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 8,76 Mio t (-14%) gesunken * Erdgas-Verkaufsmengen auf 80,35 TWh (+24%) gestiegen * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 810 Mio (+1%) gestiegen.

Strategische Highlights 2020

* Jänner: SapuraOMV und Partner geben erste Produktion aus SK408-Offshore-Gasfeldern in Malaysia bekannt * Februar: OMV erhält erneut Leadership-Ranking für Klimawandel von CDP - OMV ist eine der Top-14 Öl- und Gasunternehmen weltweit * März: * 6. März: OMV und Gazprom unterzeichnen ein "Amendment Agreement" zum Basic Sale Agreement betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation durch OMV. Durch dieses Agreement werden die weiteren Verhandlungen auf 2022 verschoben. * 11. März: Neues Vorstandsmitglied für den Bereich Downstream Marketing & Trading bestellt: Chief Commercial Officer Elena Skvortsova * 12. März: OMV unterzeichnet Vereinbarung zur Aufstockung ihrer Beteiligung an Borealis auf 75% für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd, um sich in einer CO2-ärmeren Welt, neu zu positionieren * 12. März: OMV plant Verkauf ihrer Anteile an Gas Connect Austria * 12. März: OMV startet Verkaufsprozess ihres Tankstellengeschäfts in Deutschland* 26. März: OMV beschließt Maßnahmenplan von mehr als EUR 4 Mrd zur Stärkung der Finanzkraft* 26. März: OMV und Mubadala einigen sich auf Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39% Anteil an Borealis in zwei Tranchen * April: * 3. April: OMV begibt Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden * OMV unterstützt Hilfsorganisationen, Hilfsflüge sowie diverse Formen und Aktivitäten auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit Covid-19 * Juni * 8. Juni: OMV begibt Anleichen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden * 15. Juni: Elena Skvortsova nimmt ihre Tätigkeit als neues OMV Vorstandsmitglied für den Bereich Marketing & Trading auf * 24. Juni: Lafarge, OMV, VERBUND und Borealis starten eine sektorübergreifende Zusammenarbeit für die Abscheidung und Nutzung von CO2 im großindustriellen Maßstab * Juli * 8. Juli: OMV und VERBUND starten den Bau der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich * 10. Juli: OMV erneut im FTSE4Good Index gelistet * 28. Juli: OMV Vorstand bestätigt bestehende Dividendenpolitik und passt den Dividendenvorschlag auf EUR 1,75 an * 28. Juli: OMV beabsichtigt eine neue unbefristete, nachrangige Anleihe ("Neue Hybridanleihe") in einer oder mehreren Tranchen mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,5 Mrd zu begeben, welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet wird

Hinweis: Zahlen in den folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren. Die Differenzen zwischen den Prozentsätzen werden im gesamten Dokument in Prozentpunkten angezeigt. *Die genannten Werte beziehen sich auf das erste Halbjahr 2020; als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Halbjahreswerte des Vorjahrs

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com

Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omv

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0007 2020-07-29/07:34