APA ots news: VCÖ-Mobilitätspreis 2020 - AIT ist zwei Mal bei den Gewinner*innen

Wien (APA-ots) - Große Freude bei den Wissenschafter*innen des AIT über den Preis in der Kategorie "Forschung und wissenschaftliche Studien" und den Preis in der Kategorie "Digitalisierung" .

Zwtl.: VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie "Forschung und wissenschaftliche Studien" für das Projekt "SUPERBE".

Für mehr Lebensqualität im Wohnumfeld: TU Wien, AIT und lorenz consult demonstrieren das Potential sogenannter "Superblocks" in Wien.

Siehe OTS0148: [VCÖ-Mobilitätspreis 2020 für das Projekt "SUPERBE"] ("SUPERBE"https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200918_OTS0148/)

Zwtl.: VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie "Digitalisierung" für die Einreichung Intelligent Framework for Resilient Design.

AIT entwickelt eine digitale Planungsplattform, wo Mobilität ganzheitlich geplant werden kann.

Siehe OTS0151: [Intelligent Framework for Resilient Design gewinnt den VCÖ-Mobilitätspreis 2020 in der Kategorie Digitalisierung] (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200918_OTS0151/)

