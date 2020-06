APPLE - Als wäre nichts gewesen

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 331,500 $ (NASDAQ)

Die Apple-Aktie markierte am 29. Januar 2020 ein Allzeithoch bei 327,85 USD. Anschließend kam es zu einer kleinen Topbildung und im Rahmen des Coronacrash zu einem Abverkauf auf 212,61 USD. Dort startete eine rasante Erholung, die am 12. Mai zu einem Hoch bei 319,69 USD führte. Nach diesem Hoch ließ die Dynamik der Aufwärtsbewegung nach. Die Aktie bildete eine kleine obere Pullbacklinie aus. Diese durchbrach sie am Freitag. Gleichzeitig kam es zum Ausbruch über das bisherige Allzeithoch.

Nach aktuellen Schätzungen soll das Unternehmen im nächsten Jahr 14,77 USD je Aktie verdienen. Bei einem Schlusskurs von 331,50 USD am Freitag ergibt das ein KGV von 22,44. Das Gewinnwachstum von 2020 auf 2021 soll 19,79 % betragen. Das entspricht einem PEG-Ratio von 1,14. Die Aktie ist also nicht völlig überteuert, aber sicher auch nicht billig.

Wo liegen mögliche Ziele?

Der Ausbruch auf das neue Allzeithoch könnte der Rally weiteren Auftrieb verleihen. Ein Anstieg in Richtung 356,85 USD ist kurzfristig möglich. Ein Rückfall unter das Tief vom Donnerstag bei 320,78 USD würde allerdings den Ausbruch vom Freitag zu einem Fehlausbruch machen. In diesem Fall müsste mit kurzfristigen Abgaben in Richtung 302,22 USD gerechnet werden.

