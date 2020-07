APPLE - Bärisches Reversal weiter aktiv

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 390,900 $ (NASDAQ)

Nach dem Kurseinbruch vom Frühjahr, in dem die Apple-Aktie innerhalb von nur wenigen Wochen mehr als 30 % verlor, starte die Aktie Ende März eine imposante Rallye Bewegung. Seit dem Jahrestief am 23. März bei 213 USD hat sich der Aktienkurs in den vergangenen Monaten bereits schon wieder annähernd verdoppelt.

Auch das vorherige Jahreshoch vom Februar wurde im Zuge des jüngsten Aufwärtsimpulses in der Aktie um mehr als 80 USD überboten. Dabei bewegte sich der Wert innerhalb eines Aufwärtstrendkanals im Tageschart.

Bärisches Reversal am Montag

Am Montag kletterte die Aktie bis knapp an die 400 USD Marke, gab aber sämtliche Tagesgewinne wieder ab. Dieses bärische Reversal ist nach wie vor aktiv. Es ist daher aus davon auszugehen, dass der Aufwärtstrendkanal früher oder später gen Süden hin aufgelöst wird und zumindest von einer technischen Korrektur in den Bereich um 340 USD abgelöst wird.

Eine Fortsetzung auf der Oberseite innerhalb des Aufwärtstrendkanals kann natürlich nicht ganz ausgeschlossen werden, die US-Hightech Aktien befinden sich aktuell in einer Übertreibungsphase.

Apple Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)