Apple: Heute Abend dürfte es soweit sein – die neue iPhone-Generation wird vorgestellt – können die Erwartungen erfüllt werden?

Die Spannung unter den Investoren war mit einem sehr deutlichen Anstieg der Aktie bereits im gestrigen Handel sichtbar, denn heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit dürfte es bei der nächsten Produktvorstellung von Apple soweit sein: die neuen iPhones werden enthüllt.

Die neue, 12. Generation der Apple-Telefone war wegen der Corona-Krise nicht wie sonst üblich im September präsentiert worden. Auf dem Event im vergangenen Monat stellte Apple stattdessen eine neue Version seiner Smartwatch sowie neue iPad-Modelle vor.

Was wird erwartet?

Das neue iPhone soll in diesem Jahr erstmals für den superschnellen 5G-Datenfunk gerüstet sein, nachdem Apple die Streitigkeiten mit dem Modem-Spezialisten Qualcomm beigelegt hat. Experten rechnen mit vier neuen iPhone-Modellen, die sich in den Bildschirmgrößen und Prozessorleistungen unterscheiden: Zwei Einsteigergeräte, das „iPhone 12 mini“ und das „iPhone 12“, sowie das „iPhone 12 Pro“ und das „iPhone 12 Pro Max“, die deutlich teuer sein werden und dafür eine stark aufgerüstete Performance anbieten.

Werbung Knock-Outs zur Apple Aktie Kurserwartung Apple-Aktie wird steigen Apple-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Designtechnisch werden keine größeren Veränderungen erwartet, da erst bei der letzten Generation deutliche Veränderungen beispielsweise bei der Kamera vorgenommen worden sind. Aus Berichten geht hervor, dass die neuen Modelle lediglich wieder etwas kantiger werden sollen. Dafür soll es deutliche Upgrates bei der Displayleistung, der Kamera und dem Betriebssystem geben.

Einige Marktinsider rechnen damit, dass die Vorbestellungen bereits am 16. Oktober starten könnten und die beiden Einsteigermodelle bereits am 23. Oktober in den Läden verfügbar sein dürften, die beiden Pro-Modelle jedoch erst mit einigen Wochen Verzögerung. Auch was die Preise angeht, kursieren bereits geleakte Informationen: So soll laut Medienberichten das kleinste Modell mit 5,4 Zoll ab 649 Dollar erhältlich sein, die 6,1-Zoll-Display-Variante ab 749 Dollar, das gleichgroße Pro-Modell ab 999 Dollar und das iPhone 12 Pro Max ab 1.099 Dollar.

Wie wird die Aktie reagieren?

Am Montag wurde mit einem Anstieg von über 6 Prozent bereits eine Menge an Euphorie vorweggenommen. Sollten die kursierenden Informationen nicht zutreffen und beispielsweise das Erscheinungsdatum weiter hinten liegen, könnte es zu kurzfristigen Rücksetzern bei der Aktie kommen.

Aufgrund der technischen Neuerungen dürfte die neue iPhone-Generation auf lange Sicht jedoch wieder ein starker Umsatzmotor werden, dessen sind sich die meisten Analysten, die die Aktie beobachten sicher. Vor allem 5G und das verbesserte Betriebssystem könnte diese Generation an iPhones zu einer der wichtigsten der letzten Jahre machen.

Das iPhone ist immmer noch das Kerngeschäft von Apple

Das iPhone ist für Apple das mit Abstand wichtigste Produkt. Im jüngsten Quartal wurden rund 44 Prozent des Konzern-Umsatzes mit dem Apple-Smartphone erwirtschaftet. Im vierten Kalenderquartal liegt der Umsatzanteil des iPhones traditionell noch höher. Außerdem treibt das iPhone das Geschäft mit dem gesamten Apple-Ökosystem an, zu dem auch ein Cloud-Service, die Apple Watch, Kopfhörer, Lautsprecher und andere Produkte gehören.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Denis Kuvaev / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kreditvergleich 2020 – So finden Sie den besten Kredit!