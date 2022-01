Apple: Sell on good News?

Im letzten Quartal erreichte der Umsatz bei Apple nahezu 124 Mrd. US-Dollar, in dem ersten Quartal für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde noch nie so viel umgesetzt und verdient. Unter dem Strich verdiente Apple 34,63 Mrd. Dollar oder 2,10 Dollar je Aktie. Der iPhone-Absatz kletterte im ersten Quartal einschließlich des Weihnachtsgeschäfts mit dem neuen iPhone 13 auf 71,63 Mrd. Dollar. Bis auf den Bereich der iPads konnte Apple im letzten Quartal in allen Produktsegmenten seine Auslieferungen steigern, besondere Aufmerksamkeit liegt auf dem Mac-Computern mit einer Steigerung um 25 Prozent. Ein zweites wichtiges Standbein des Konzerns ist das Geschäft mit Diensten wie Apple Music und dem iCloud-Speicher, hier konnte ein Zuwachs auf 19,52 Mrd. Dollar verzeichnet werden. Diese Nachrichten kamen bei Anlegern gut an, das Wertpapier stieg im nachbörslichen Handel um 3,2 Prozent an.

Aktie unterm EMA 50

Quartal für Quartal verzeichnet die Apple-Aktie frische Rekorde, zuletzt knapp über 182,00 US-Dollar. Von diesem Niveau aus ging es in den letzten Tagen jedoch abwärts, aktuell kann sich der Wert noch auf den Zwischenhochs aus September letzten Jahres abstützen, notiert allerdings unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts. Viel wichtiger ist bei der charttechnischen Auswertung der etwas größere Bruder EMA 200. Sollte die Kauflaune weiter hoch bleiben, könnte Apple oberhalb von 169,00 US-Dollar einen Gipfelsturm wagen, dies wäre mit Zugewinnen auf 182,88 US-Dollar verbunden und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Unterhalb des EMA 200 würden allerdings empfindliche Abschläge drohen, Rücksetzer drohen, Verluste auf 145,25 US-Dollar und darunter glatt 140,00 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,50 // 166,03 // 169,00 // 172,54 // 177,18 // 179,61 US-Dollar Unterstützungen: 157,02 // 154,70 // 152,43 // 150,15 // 146,41 // 144,81 US-Dollar

Für den Fall eines Anstiegs mindestens über 169,00 US-Dollar könnte auf Sicht von nur wenigen Tagen ein Anstieg an die vorherigen Verlaufshochs aus bei 182,88 US-Dollar bevorstehen und würde sich für ein Long-Engagement sehr gut anbieten. Hierzu könnte dann auf das mit einem Hebel von 18,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD0Z93 zurückgegriffen werden, woraus eine Renditechance von 115 Prozent entspringen würde. Ziel des Scheins läge in diesem Szenario bei 1,76 US-Dollar, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 165,00 US-Dollar vorläufig allerdings nicht überschreiten, woraus sich dann ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,16 Euro ableitet. Längere Prognosen sind aufgrund der Zinswende nur schwer anzufertigen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD0Z93 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,80 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 154,3342 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 154,3342 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 159,22 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,76 Euro Hebel: 18,9 Kurschance: + 115 Prozent Börse Frankfurt

