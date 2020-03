Apple war der erste große Anbieter, der mit Siri auf dem iPhone 4s einen digitalen Assistenten einführte. Das Unternehmen fiel schließlich hinter Amazon zurück, das mit Alexa größere Käuferschichten erobert hat.

In Wirklichkeit haben sowohl die beiden digitalen Assistenten als auch die vielen anderen Probleme damit, einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Sicherlich können sie das Wetter vorhersagen oder eine Zeitschaltuhr einstellen, aber sie haben es weitgehend versäumt, die Art und Weise zu ändern, wie die Menschen ihr tägliches Leben gestalten.

Jetzt, da wir alle vom Corona-Virus belagert werden, hat Apple Siri um Hilfe gebeten. Der digitale Assistent kann dabei helfen, herauszufinden, ob wir vielleicht COVID-19 oder, wie die meisten Leute es nennen, das Coronavirus haben.

Was kann Siri bewirken?

“Hey Siri, habe ich den Coronavirus?”

Frage den digitalen Assistenten, und er erstellt eine Liste von Fragen, die auf Informationen der Centers for Disease Control and Prevention basiert. Es funktioniert auch, wenn du fragst, ob du COVID-19 hast.

Der Assistent fragt dich, ob du Fieber, trockenen Husten oder Atembeschwerden hast? Dann fragt er dich, ob du in engem Kontakt mit jemandem gestanden hast, der das Virus hatte.

Wenn du verneinst, gibt dir Siri Tipps zum Händewaschen und zur sozialen Distanzierung. Wenn Kunden von Symptomen berichten, schlägt Siri vor, einen Arzt zu kontaktieren, und bietet eine Liste mit telemedizinischen Apps an, mit denen man von zu Hause aus mit einem Arzt in Kontakt treten kann.

Dies ist keine revolutionäre Anwendung für Siri, aber sie ist wichtig. Es zeigt auch, dass der digitale Assistent ein großes Potenzial hat, das Apple vielleicht irgendwann erschließen wird.

The post Apple: Siri hilft uns herauszufinden, ob wir COVID-19 haben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 23.03.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Apple.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool.