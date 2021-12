Applied Risk, ein führender, globaler Anbieter von Lösungen für die Industrie-Cyber-Sicherheit, freut sich die Herausgabe einen neuen Berichts bekanntgeben zu können, der die aktuellen Bedingungen im Bereich Betriebstechnologie (Operational Technology, OT)-Sicherheit beschreibt und Einblicke in neue Sicherheitstrends gewährt.

Der Bericht mit dem Titel „Architecting the Next Generation for OT Security” stützt sich auf Daten von 1.000 IT- und OT-Sicherheitsexperten (USA und Europa), die vom Ponemon Institute erhoben wurden. Die Untersuchung wurde anschließend durch eigene Ermittlungen und Prüfungen von Applied Risk sowie durch Analysen seiner Fachexperten (SME) ergänzt.

Der Bericht stellt fest, dass der Sektor unter anderem durch eine suboptimale Personalausstattung, die Einführung von risikobasierten und OT-spezifischer Normen und das Versäumnis, Schlüsseltechnologien zu übernehmen, geprägt ist. Er befasst sich auch mit dringenden Angelegenheiten wie Fragen der Übernahme der Führung im Bereich OT-Sicherheit, Bedenken hinsichtlich der Zugangsverwaltung und das Potenzial neuer Technologien wie beispielsweise Cloud Computing.

Außerdem zielt der Bericht darauf ab, die Probleme, die in den nächsten zwei bis vier Jahren die Entwicklung im Bereich der OT-Sicherheit maßgeblich beeinflussen werden, zu benennen und zu beleuchten. Er verweist auf Pläne, die Zahl der Mitarbeiter im Bereich der OT-Sicherheit zu erhöhen und den Qualifikationspool der Mitarbeiter insgesamt zu erweitern, erklärt, wie IT/OT-Konvergenz dazu beitragen kann, Lösungen für Sicherheitsprobleme zu finden, und untersucht mögliche Vorteile von Security Operations Centres (Sicherheitszentralen).

Der Bericht vermittelt auch einen Zusatznutzen in Form von Empfehlungen und praktischen Schritten, die Unternehmen ergreifen können, um Problembereiche im Zusammenhang mit Mitarbeitern, Prozessen und Technologien anzugehen.

Jalal Bouhdada, Gründer und CEO von Applied Risk, beschreibt den Bericht als aufschlussreich und zukunftsweisend. „Mit diesem Bericht will Applied Risk Aufschluss über die Zukunft der Industrie-Cyber-Sicherheit geben“, kommentierte Bouhdada. „Für den Bericht haben wir unabhängige Marktforschungsergebnisse und Erkenntnisse unserer eigenen Fachexperten herangezogen. Wir wollten einen Bezugsrahmen schaffen, der uns ein besseres Verständnis der Situation im Bereich der OT-Sicherheit ermöglicht.”

Der Bericht kann hier heruntergeladen werden.

Über Applied Risk BV: Als zuverlässiger Partner für Industrie-Cyber-Sicherheit schützt Applied Risk die Infrastruktur und kritischen Branchen, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten. Applied Risk bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Anlagenbesitzern, Systemintegratoren und Zulieferern bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Aufrechterhaltung eines cyberrobusten Betriebs unterstützen. Damit leistet Applied Risk einen Beitrag zur Absicherung von Branchen wie Öl und Gas, Energie, Wasserwirtschaft, Fertigung, Gesundheitswesen, Schifffahrt und Transport.

