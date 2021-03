Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland nur leicht

Nürnberg (Reuters) - Trotz des corona-bedingten Lockdowns in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit im Februar nur leicht gestiegen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,904 Millionen Erwerbslose, wie die Behörde am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das seien 4000 mehr gewesen als im Januar, aber 509.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sei mit 6,3 Prozent unverändert geblieben. Der Arbeitsmarkt halte dem Lockdown weiter stand. "Kurzarbeit sichert weiter in großem Umfang Beschäftigung und verhindert Arbeitslosigkeit", sagte BA-Chef Detlef Scheele. "Einzelne Branchen spüren die Folgen des Lockdowns, insgesamt erholt sich die Beschäftigung aber."

Nach vorläufigen Daten der BA erhielten im Dezember 2,39 Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Effekte stieg die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar leicht um 9000 Erwerbslose. Dies ist der erste saisonbereinigte Anstieg seit Juni 2020.