Aroundtown: 0,22 Euro Dividende angepeilt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12) einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro erzielt und damit die Erwartungen der Analysten erfüllt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Betriebsaufwand auf 443 Mio. Euro (GJ 2019: 228 Mio. Euro) erhöht. Dieser beinhalte außerordentliche Mietrückstellungen von 120 Mio. Euro, welche im Vergleich zu den Neunmonatszahlen (70 Mio. Euro) nochmals deutlich angestiegen seien. Demnach habe das EBITDA mit 1,66 Mrd. Euro um 23 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis hingegen sei um 22 Prozent auf 944 Mio. Euro (GJ 2019: 773 Mio. Euro) geklettert. Die Kerngröße des Unternehmens, der FFO I after perpetual, habe mit 477 Mio. Euro innerhalb des Zielkorridors zwischen 460 und 485 Mio. Euro gelegen.

Nach Darstellung der Analysten habe das Unternehmen im vergangenen Jahr 2,3 Mrd. Euro an Assets verkauft und sei zudem auf der Ankaufsseite abgesehen vom Merger mit TLG sehr zurückhaltend gewesen. Zudem habe Aroundtown seit Jahresbeginn weitere 200 Mio. Euro an Immobilien verkauft. Weitere Verkäufe seien geplant, während das Ankaufsvolumen wohl sehr deutlich unter den Vorjahren bleiben solle. Folglich habe sich das Analystenteam dazu entschieden, die Wachstumserwartungen für 2021 sehr deutlich zu reduzieren. Hinsichtlich der kommenden Jahre gehe SRC aber von einer Rückkehr zu einem Wachstumskurs und einem entsprechenden Anstieg der Zahlen ab 2022 aus. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 8,50 Euro (zuvor: 9,50 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2021, 14:35 Uhr)

- ISIN: CY0105562116