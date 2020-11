AROUNDTOWN - Aktie nimmt Kurs auf das Mehrmonatshoch

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 5,850 € (XETRA)

Das Gewerbe- und Wohnimmobilienunternehmen Aroundtown hat heute die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal bekannt gegeben. Diese fielen gemischt aus. Die Nettomieteinnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 % auf 758 Mio. EUR. Der Zuwachs ist aber vorrangig auf die Übernahme von TLG Immobilien zurückzuführen. Der NAV belief sich Ende September auf 12,3 Mrd. EUR oder 9,3 EUR je Aktie. Die Corona-Krise hinterließ aber Spuren beim Nettogewinn. Dieser brach auch aufgrund von höheren Rückstellungen für Mietausfälle und geringeren Gewinnen bei der Neubewertung und beim Verkauf von Immobilien um 53 % auf 0,44 EUR je Aktie ein.

Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, wonach der operative Gewinn nach Zinszahlungen und vor Corona-Belastungen zwischen 460 und 485 Mio. EUR liegen soll. Der Gewinn je Aktie dürfte zwischen 0,35 und 0,37 EUR betragen. Die Belastungen von Corona inkludiert, dürfte das Ergebnis eine Spanne zwischen 0,26 und 0,29 EUR je Aktie erreichen.

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Aktie zuletzt sehr gut geschlagen. Anfang November ließ der Wert eine mittelfristige Abwärtstrendlinie hinter sich. Nach einer kurzen Pause im Bereich des EMA200 drehten die Bullen weiter auf. Das Mehrmonatshoch bei 6,13 EUR ist nun nicht mehr weit entfernt. Dort könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Im weiteren Verlauf stellen ein Gap bei 6,67 EUR und eine wichtige Abrisskante zwischen 6,87 und 7,04 EUR die nächsten potenziellen Zielmarken an.

Um das Risiko zu reduzieren, kann der Stopp für Tradingpositionen bereits unter die Tiefs bei 5,44 EUR nachgezogen werden. Denn kurzfristig ist der Titel durchaus etwas heißgelaufen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 0,89 1,12 1,15 Ergebnis je Aktie in EUR 1,12 0,22 0,38 KGV 5 27 15 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,28 0,29 Dividendenrendite 0,00 % 4,79 % 4,96 % *e = erwartet

Aroundtown-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)