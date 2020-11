Aroundtown kündigt Dividende an

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) will auf einer Aktionärsversammlung am 15. Dezember 2020 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,14 Euro vorschlagen. Im Mai 2020 wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Entscheidung über die Zahlung einer Dividende im Jahr 2020 verschoben. Ursprünglich war eine Dividende von 0,28 Euro geplant.

Da sich das Jahr 2020 dem Ende neigt, habe man nun eine bessere Sichtweise auf den Einfluss auf den Cashflow und die Ergebnisse und sich daher entschieden, eine Dividende vorzuschlagen. Es soll auch eine Aktiendividende geben. Der Konzern will auch Liquidität für potenzielle Kaufgelegenheiten zurückhalten.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde im Juli 2019 eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,23 Euro) ausgeschüttet. Die Immobiliengesellschaft ist auf Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte fokussiert. Die Aktie von Aroundtown ist seit dem 19. März 2018 im MDAX der Deutschen Börse gelistet. An Grand City Properties S.A. hält Aroundtown rund 40 Prozent.

Redaktion MyDividends.de