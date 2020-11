Aroundtown: Umsatz steigt stark

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz der Covid-19-Pandemie die Mieteinnahmen um 37 Prozent auf 758 Mio. Euro und den cash-getriebenen FFO um 18 Prozent auf 438 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Zahlenwerk der ersten 9 Monate 2020 im Rahmen der SRC-Prognose gelegen. Demnach sei der Umsatz um 37 Prozent auf 890 Mio. Euro geklettert. Das Bewertungsergebnis habe mit 736 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert gelegen, laut Meinung der Analysten sei dies im Hinblick auf die turbulente Marktsituation aber ein sehr gutes Ergebnis. Seit Jahresbeginn habe das Unternehmen aber bereits 2,1 Mrd. Euro an non-core Assets verkauft. Dadurch sei die Entwicklung des Portfolios in 2020 aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten deutlich von Verkäufen und nicht von Zukäufen geprägt gewesen. Nach Verschiebung der Dividendenzahlung im Mai solle der Generalversammlung am 15. Dezember nun aber eine Ausschüttung von 0,14 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Das Aktienrückkaufprogramm werde sich laut SRC positiv auf die Zahlen des kommenden Jahres auswirken und habe die Bewertung bereits positiv beflügelt, die weiterhin einen Wert im zweistelligen Bereich erziele. Die Analysten behalten in der Folge ihre vorsichtige Haltung bei, bestätigen aber das Kursziel von 9,50 Euro und das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2020, 16:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.11.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Aroundtown_25Nov2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

AROUNDTOWN Property Holdings PLC - ISIN: CY0105562116