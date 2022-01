Assurant startet umfangreiches Trade-In-Programm in Kooperation mit der Telefonica Group

Assurant (NYSE:AIZ), ein führender globaler Anbieter von Lifestyle- und Wohnlösungen zur Unterstützung, Absicherung und Verbindung von wichtigen Verbraucherkäufen, hat heute die Ausweitung seiner Partnerschaft mit der Telefonica Group bekannt gegeben. Diese umfasst ein umfangreiches Trade-in-Programm, welches aus App- und Webbrowser-basierten Diagnosen, Angeboten zur Inzahlungnahme sowie Preisanalysen über alle Vertriebskanäle besteht, einschließlich Verkaufsräume, Händler, Onlinekanäle und Vertragshändler.

Telefonica wird den Zugang zu Inzahlungnahmediensten für Smartphones, Tablets, Laptops, Wearables und Hearables herstellen und dabei die patentierte firmeneigene Assurant-Plattform einsetzen, die eine App- und Webbrowser-basierte Ferndiagnose auf dem Gerät und ein Inzahlungnahme-Transaktionsmanagement unterstützt. Mit Abschluss der Übernahme des führenden Anbieters von Smartphone-Software, Trade-In- und Upgrade-Services, HYLA Mobile, durch Assurant wird Telefonica Zugang zu einer zukunftsweisenden und marktführenden Trade-In-Technologie erhalten.

„Trade-in-Programme übernehmen eine wichtige Rolle innerhalb des Gerätelebenszyklus und flankieren den Upgrade-Prozess – insbesondere angesichts des Umstiegs einer wachsenden Zahl von Verbrauchern auf 5G-Geräte“, so Biju Nair, President Global Connected Living, Assurant. „Die Kombination aus unserer patentierten Softwaretechnologie und Trade-In-Plattform mit unserem End-to-End-Lebenszyklus-Management für Mobilgeräte hilft uns, Innovationen zu entwickeln und nachhaltige Praktiken zu fördern, von denen Telefonica und seine Kunden profitieren.“

Assurant wird mit Telefonica in allen seinen Geschäftsregionen kooperieren, darunter seine strategischen Märkte in Spanien, Großbritannien, Deutschland und Brasilien, wo Telefonica Marktführer ist. Telefonica bedient weltweit mehr als 360 Millionen Kunden.

„Als Marktführer bei Lösungen für die Inzahlungnahme von Geräten über bewährte innovative und nahtlose digitale Plattformen sowie weltweite Lieferkettenkapazitäten stellt Assurant der Telefonica Group erweiterte, moderne Lösungen bereit, um ein branchenweit führendes Kundenerlebnis in jedem unserer Märkte zu ermöglichen“, berichtet Fernando Valero, Global Supply Chain Director, Telefonica.

Trade-in-Programme helfen sowohl Verbrauchern, indem sie ihnen Geldbeträge für ihre gebrauchten Geräte gutschreiben, als auch unterstützen sie Mobilfunkanbieter, indem sie die Kundenbindung stärken und die Umweltbelastung minimieren, da Millionen gebrauchter Handys von Mülldeponien ferngehalten werden. Assurant hat allein im Jahr 2020 rund 1,5 Millionen Mobiltelefone recycelt. Dabei wurden geschätzte 23.815 Kilogramm Kupfer, 525 Kilogramm Silber, 51 Kilogramm Gold und 22 Kilogramm Palladium zurückgewonnen. Diese Edelmetalle wurden vor der Entsorgung auf Deponien bewahrt und reduzierten den Bedarf an neu abzubauenden Materialien.

Über Assurant

Assurant, Inc. (NYSE:AIZ) ist ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Lifestyle- und Wohnlösungen, die wichtige Verbraucherkäufe unterstützen, schützen und miteinander verbinden. Im Vorgriff auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Verbraucher arbeitet Assurant gemeinsam mit weltweit führenden Marken daran, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten. Assurant, ein Fortune-500-Unternehmen mit einer Präsenz in 21 Ländern, bietet Mobilgeräte-Lösungen, erweiterte Serviceverträge, Fahrzeugschutzdienste, Mieterversicherungen,Warenkredit-Versicherungsprodukte und andere Spezialprodukte an. Die Assurant Foundation stärkt die Communitys durch die Unterstützung von gemeinnützigen Partnern, die dazu beitragen, die Orte zu schützen, an denen die Menschen leben und sich entwickeln können, regionale Ressourcen zu nutzen, Inklusion zu fördern und Führungspersönlichkeiten der Zukunft aufzubauen.

Medienkontakt:



Linda Recupero

Senior Vice President, Enterprise Communication

Phone: 201.519.9773

linda.recupero@assurant.com

Investor Kontakt:



Suzanne Shepherd

Senior Vice President, Investor Relations and Sustainability

Phone: 201.788.4324

suzanne.shepherd@assurant.com

Sean Moshier

Assistant Vice President, Investor Relations

Phone: 914.204.2253

sean.moshier@assurant.com