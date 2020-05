Atempause in Frankfurt und New York - Hedgefonds verklagt Wirecard

Auf die starke Rallye von Montag folgt eine Verschnaufpause: Die Gewinne halten sich in Grenzen. Europaweit zieht der Versicherungssektor an und treibt die Allianz an die Dax-Spitze.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060, DE0007500001, DE0008232125, DE0008404005,