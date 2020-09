Atlas Holdings übernimmt Permasteelisa Group

Weltweiter Marktführer im Glasfassadenbau wird Teil von

Atlas Holdings, einer Gruppe erstklassiger globaler Fertigungsunternehmen

Atlas Holdings gab heute bekannt, dass die Übernahme der Permasteelisa Group, eines weltweit führenden Unternehmens in den Bereichen Bauingenieurwesen, Projektmanagement, Fertigung, Installation und Kundenservice für moderne Gebäudefassaden, Gebäudehüllen und Innenräume, abgeschlossen ist. Die Permasteelisa Group hat bereits bei mehr als 3.500 Projekten, im Rahmen derer Skylines in aller Welt mitgestaltet wurden, mit zahlreichen Architekten kooperiert.

Permasteelisa, Gartner und Scheldebouw sind die drei Marken der Permasteelisa Group. Sie sind weltweit als führende integrierte Anbieter qualitativ hochwertiger, maßgeschneiderter Glasfassadenlösungen anerkannt. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 4.500 Mitarbeiter, die unter anderem in neun Produktionsstätten und acht Hauptkonstruktionsbüros an Standorten in 30 Ländern mit der Entwicklung, Fertigung und Installation befasst sind.

„Die Permasteelisa Group genießt das Vertrauen der weltweit visionärsten Architekten bei der Umsetzung von deren Entwürfen in die Realität. Die Unternehmensgruppe kann in den fünf Jahrzehnten ihrer Marktführerschaft eine Erfolgsbilanz mit 100-prozentiger Projektabwicklung vorweisen. Die Kombination dieser einzigartigen Marktpositionierung mit der Fachkompetenz von Atlas in der Bau- und Fertigungsindustrie ergibt eine «Win-Win-Situation» für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden“, so Timothy Fazio, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Atlas Holdings. „Wir freuen uns sehr, die Permasteelisa Group in der Unternehmensgruppe von Atlas willkommen zu heißen.“

„Die Permasteelisa Group hat einige der berühmtesten Gebäude der Welt mit auf den Weg gebracht“, so Peter Bacon, Operating Partner von Atlas Holdings. „Die Kompetenz des Unternehmens bei der Durchführung umfangreicher, komplexer Projekte ist in der Glasfassadenbranche einfach unübertroffen.“

Zu den bemerkenswerten Projekten der Permasteelisa Group zählen The Shard in London, der Hauptsitz von Apple in Cupertino (USA), die Neugestaltung des World Trade Center in New York City, wo das Unternehmen am 1 WTC, 3 WTC und 7 WTC mitarbeitete, das World Financial Center im chinesischen Schanghai, das One Vanderbilt in New York City und das International Commerce Center in Hongkong.

„Wir hätten keinen besseren Partner als Atlas Holdings finden können, um heute unser Unternehmen zu stärken und für morgen eine noch bessere Zukunft aufzubauen“, so Klaus Lother, Chief Executive Officer der Permasteelisa Group. „Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir unsere Arbeit bei jedem Projekt schnell und flexibel erledigen. Die globale Präsenz und das unmittelbar relevante Know-how von Atlas in der Bau- und Fertigungsbranche ergänzen unsere Kompetenzen auf ideale Weise. Am wichtigsten ist, dass Atlas Holdings langfristig ausgerichtet ist und unsere Kernwerte teilt: die Verpflichtung zur Verantwortung für die Umwelt sowie für die Sicherheit der Mitarbeiter und die Bereitstellung eines hervorragenden Kundenservice. Unsere Mitarbeiter sind davon begeistert, künftig mit Atlas zusammenzuarbeiten.“

Über Atlas Holdings

Der Hauptsitz von Atlas befindet sich in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Zusammen mit seinen Tochterunternehmen besitzt und betreibt die Unternehmensgruppe 22 Plattformunternehmen, die an über 200 Standorten weltweit mehr als 25.000 Mitarbeiter beschäftigen. Atlas ist in unterschiedlichen Branchen tätig, darunter Aluminiumverarbeitung, Automotive, Baustoffe, Investitionsgüter, Baudienstleistungen, Lebensmittelherstellung und -vertrieb, Verpackung, Papier, Energieerzeugung, Zellstoff, Supply-Chain-Management und Holzprodukte. Die Unternehmen von Atlas erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.atlasholdingsllc.com.

Über die Permasteelisa Group

Die Permasteelisa Group ist in den Bereichen Planung, Produktion und Installation von Gebäudehüllen, Glasfassaden und Innenarchitektursystemen weltweit tätig und nimmt damit eine absolute Führungsposition auf dem globalen Referenzmarkt ein. Bei all ihren Projekten trägt die Unternehmensgruppe mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung von der Planungsphase bis zur erfolgreichen Fertigstellung dazu bei, die architektonischen Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, insbesondere bei „Sondergebäuden“. Zu den Erfolgen der Unternehmensgruppe zählen einige der prestigeträchtigsten zeitgenössischen Bauwerke der Welt, wie etwa das Opernhaus in Sydney (das erste Gebäude, bei dem das Glasfassadensystem in großem Umfang eingesetzt wurde), das Gebäude 8 Spruce Street (auch als Beekman Tower bekannt) in New York City, The Shard und das Gebäude 20 Fenchurch Street in London, das revolutionäre Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao, die außergewöhnliche Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und das Museum of Modern Art (MoMA) in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.permasteelisagroup.com.

