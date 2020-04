Atrium Mortgage Investment gibt monatliche Dividende bekannt

Die kanadische Atrium Mortgage Investment Corporation (ISIN: CA04964G1000, TSX: AI) schüttet für den Monat April 2020 eine Dividende von 0,075 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an ihre Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 12. Mai 2020 (Record date: 30. April 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,90 CAD ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 9,16 CAD (Stand: 7. April 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 9,83 Prozent. Im Fiskaljahr 2019 lag der Umsatz des Unternehmens bei 66,17 Mio CAD (Vorjahr: 58,32 Mio. CAD), wie am 13. Februar berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Börse Toronto notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 36,83 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 355,71 Mio. CAD (Stand: 7. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de