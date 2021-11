Auch Merz für CDU-Parteivorsitz nominiert

Berlin (Reuters) - Nach Norbert Röttgen und Helge Braun kandidiert nun auch der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz für den Parteivorsitz.

Merz' Kreisverband Hochsauerland nominierte ihn nach Angaben aus CDU-Kreisen am Montagabend für das Amt. Für den morgigen Dienstag kündigte Merz eine Pressekonferenz in Berlin an.

Seine Kandidatur war erwartet worden. Vor ihm hatten bereits der Außenpolitiker Röttgen und Kanzleramtschef Braun ihren Hut in den Ring geworfen. Merz war wie Röttgen 2020 bei der Parteichef-Wahl Armin Laschet unterlegen. Dieser hatte aber nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl seinen Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt.

Die CDU will ihre Mitglieder befragen, wer neuer Parteichef werden soll. Nach der Befragung der Basis soll die neue Parteispitze auf einem Bundesparteitag im Januar gewählt werden. Bewerber für den Vorsitz können sich noch bis zum 17. November melden.