Auf der Suche nach günstigen Aktien? Ich würde es wie Warren Buffett machen

Warren Buffett gilt heute weithin als der beste Investor der Welt. Er hat in den letzten 60 Jahren in Aktien und Anteile investiert und dabei für sich und seine Investoren ein enormes Vermögen aufgebaut.

Buffett investiert nicht in irgendwelche Unternehmen. Er hat mehrere Regeln, die er bei der Analyse von Unternehmen immer befolgt, um festzustellen, ob sie geeignete Ergänzungen für sein Portfolio sind. Durch das Befolgen dieser Regeln konnte er über die Jahre hinweg erhebliche Verluste vermeiden. Sie haben ihm auch geholfen, seine Erträge dramatisch zu verbessern und ihm zu seinem hervorragenden Ruf verholfen.

Und wenn man diese Praktiken befolgt, kann man möglicherweise auch seine eigenen Investitionserträge verbessern.

Buffett kauft günstig

Eine von Buffetts obersten Maximen ist es, nie zu viel für eine Aktie zu bezahlen. Er verwendet mehrere verschiedene Ansätze, um zu analysieren, wie viel ein Unternehmen wert ist, und er versucht immer, mit einem erheblichen Abschlag zu seiner Schätzung des inneren Wertes zu kaufen. Das bedeutet, mit einer großen Sicherheitsmarge zu kaufen, für den Fall, dass etwas schief geht.

Dies ist nicht der aufregendste Investitionsansatz. Daher neigt er dazu, jedes Jahr nur wenige bedeutende Geschäfte zu tätigen. Die Ergebnisse sprechen jedoch für sich selbst. Durch das Warten auf die richtige Gelegenheit ist es Buffett seit Jahrzehnten gelungen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Kaufe, was du kennst

Eine weitere seiner Regeln ist, nur in Unternehmen zu investieren, die er versteht. Der FTSE 100 besteht aus 100 verschiedenen Aktien, und der Versuch, jedes einzelne dieser Unternehmen zu verstehen, ist praktisch unmöglich.

Buffett kauft ein Unternehmen nur dann, wenn er versteht, wie es Geld verdient und welches langfristige Wachstumspotenzial es hat. Wenn er nicht versteht, wie das Unternehmen funktioniert, bleibt er weg. So einfach ist das.

Mit dem gleichen Ansatz können normale Investoren wie wir möglicherweise auch unsere Investitionsrenditen verbessern.

Wenn man ein Unternehmen nicht versteht, ist es unmöglich zu sagen, ob es eine gute Investition ist oder nicht. Wenn man nicht weiß, ob ein Unternehmen eine gute Investition ist, ist es nichts weiter als eine spekulative Wette. Das Spekulieren auf Marktbewegungen kann ein schneller Weg sein, um viel Geld zu verlieren.

Fokus auf Qualität

Buffett kauft kein Unternehmen, nur weil es billig aussieht. Er ist auch an Qualität interessiert. Daher hat er zum Beispiel oft einen relativ hohen Preis für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen bezahlt, weil diese Organisationen oft berechenbarer und profitabler sind.

Daher können Investoren möglicherweise ihre Renditen verbessern, indem sie sich sowohl auf Qualität als auch auf den Wert konzentrieren.

Alles in allem können wir viel aus der Art und Weise lernen, wie Buffett in den letzten sechs Jahrzehnten agiert hat. Wenn man die drei oben genannten Tipps in seinen Anlageprozess einbezieht, kann man langfristig seine Anlagerenditen erheblich steigern. Das kann auch dir helfen, deinen Rentenfonds aufzubauen.

The post Auf der Suche nach günstigen Aktien? Ich würde es wie Warren Buffett machen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 22.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer