Aufs defensive Werte setzen: Wie Anleger mit der Marktlage umgehen können

Was bedeuten die volatilen Märkte für Anleger, die sich eher risikoavers positionieren wollen? David Hartmann, Vontobel, erklärt im Interview, welche Vorteile defensive Titel in bestimmten Marktlagen haben können und wie Anleger auf deren Entwicklung setzen können. Was dabei neben Direktinvestments in die jeweiligen Aktien möglich ist und worauf Anleger dabei achten müssen, mehr dazu in dieser Ausgabe der Anlage Idee.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008