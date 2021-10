AUMANN - Ist das ein mittelfristiges Top?

Aumann AG - WKN: A2DAM0 - ISIN: DE000A2DAM03 - Kurs: 14,700 € (XETRA)

Der übergeordnete Aufwärtstrend seit dem Tief aus dem März 2020 ist zwar noch intakt, im kurzfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild der Aktie jedoch deutlich eingetrübt: Ein Blick auf den Tageschart zeigt eine abgeschlossene Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation mit Nackenlinie im Bereich 15,60 EUR.

SKS-Umkehr aktiviert

Mit dem Unterschreiten dieser Nackenlinie wurde ein mittelfristiges Verkaufssignal generiert. Der Weg des geringsten Widerstands ist daher hier erst einmal südwärts in den Bereich der Aufwärtstrendlinie im Tageschart, danach in den Bereich 11,20-11,60 EUR. Das Kursziel, welches such aus der SKS-Umkehr ableiten lässt, läge im Bereich 12,50 EUR.

Lediglich ein schneller Rebound zurück über die Nackenlinie bringt die Bullen zurück ins Spiel.

Fazit: So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 15,85 EUR gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands in der Aktie kurzfristig südwärts in dem Bereich 13,50 EUR, danach in dem Bereich um 11,50 EUR.

Aumann Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)