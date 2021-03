Aurelius plant Zahlung einer Dividende

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) will der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,54 Euro und der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,77 Prozent. Aurelius beabsichtigt, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,25 Euro und für das Geschäftsjahr 2022 auf 1,50 Euro zu erhöhen. Im Geschäftsjahr 2020 wurde nach vorläufigen und noch nicht final geprüften Jahreszahlen ein Konzerngesamtumsatz von 3,23 Mrd. Euro (2019: 3,61 Mrd. Euro) erzielt, wie am 12. März berichtet wurde. Das operative EBITDA lag bei 167,6 Mio. Euro (2019: 168,9 Mio. Euro). Der vollständige Geschäftsbericht 2020 wird am 31. März 2021 veröffentlicht. Aurelius ist eine im Jahr 2006 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München. Der Schwerpunkt beim Erwerb von Unternehmen liegt auf Bereichen wie IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie sowie Lifestyle & Konsumgüter. Redaktion MyDividends.de