AURUBIS - Wie geht es nach dem Crash der letzten Woche weiter?

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 75,720 € (XETRA)

Der Kupferproduzent und -recycler Aurubis legte am vergangenen Donnerstag Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Diese fielen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. So konnte man beispielsweise den Umsatz von 2,88 Mrd. EUR auf 4,66 Mrd. EUR steigern und übertraf damit die Prognose der Analysten in Höhe von 4,06 Mrd. EUR deutlich. Auch beim operativen Ergebnis und dem Nettogewinn konnte man die Ergebnisse des Vorjahres deutlich übertreffen, blieb jedoch teilweise hinter den Erwartungen des Marktes zurück. So gingen Analysten beispielsweise von einem operativen Gewinn von 85 Mio. EUR aus, tatsächlich wurden es nur 83 Mio. EUR. Selbst sieht sich Aurubis aber trotzdem auf einem guten Weg, das angepeilte Ergebnis für dieses Jahr zu erreichen. Das operative EBT soll zwischen 270-330 Mio. EUR betragen.

Crash nach den Zahlen

Am Markt kamen die Zahlen nicht gut an. Die Aktie reagierte heftig und brach am vergangenen Donnerstag fast 12 % ein. Damit wurden die gesamten Kursgewinne von Mitte Mai bzw. Juni pulverisiert. Wie aber schon damals, sorgte der Preisbereich um 76 EUR auch dieses Mal für leichte Käufe. So konnte zumindest der Ausverkauf der Aktie bereits am Freitag beendet werden.

Die Frage, die sich Anleger jetzt natürlich stellen, ist die nach einem Boden. Technisch gesehen könnte der Preisbereich bei 76-73 EUR tatsächlich für eine bullische Rückkehr genutzt werden. Ausgehend von hier wäre zunächst ein Angriff auf die Widerstandszone um 80 EUR möglich. Dort stünde eine Entscheidung an. Für eine Wiederaufnahme des Bullenmarktes mit Zielen jenseits von 88 EUR müsste der Widerstandsbereich durchbrochen werden. Einfach wird ein solches Unterfangen vor allen Dingen im ersten Anlauf jedoch nicht.

Unterhalb von ca. 73 EUR nimmt das Risiko für Aktionäre in der Aurubis-Aktie weiter zu. Die nächsten Supports sind dann um 70 EUR oder sogar erst wieder im Bereich von 66/65 EUR zu finden.

Fazit: Die Aurubis-Aktie ist definitiv angeschlagen, aber noch nicht k.o. Spekulativ besteht im aktuellen Preisbereich durchaus die Möglichkeit einer Stabilisierung, auch wenn man nicht unbedingt von einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen sollte. Interessanter bei dieser Idee ist vielmehr das gute CRV, sofern der Supportbereich um 74 EUR erfolgreich genutzt werden kann.

Aurubis AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)