Ausgeglichene Börsenwoche, Bitcoin-Wochenfazit und IPO von Oatly und HGears unter der Lupe der LS-X

Replaced by the video

Mit unseren Händler wertet Andreas Bernstein gemeinsam die Handelswoche aus und blickt dabei natürlich auch auf Verwerfungen im Bitcoin. Dies ist jedoch nur ein Randthema. Wir widmen uns vielmehr zwei interessanten Börsengängen aus dieser Woche näher zu.

Mit dem IPO von Oatly tritt ein veganes Unternehmen aus Schweden den Gang an die Börse an und wurde an der Nasdaq am Donnerstag erstmals gelistet. Die weltweite Nummer 1 im Bereich der Haferdrinks als Milchalternative hat einen Marktanteil von 30 Prozent und kann mit einer Starbucks-Kooperation sowie prominenten Unterstützungen wie von JayZ, Blackstone oder Oprah Winfrey punkten. Damit trifft es den "Zahn der Zeit" auch wenn das Unternehmen noch keinen Gewinn erzielt.

Was kann man hier zur Bewertung für Maßstäbe ansetzen und welche Zukunftspläne verfolgt das Unternehmen?

Zweiter Wert startete am Freitag frisch in den Handel. Das Unternehmen aus Baden-Württemberg heisst HGears und ist im Bereich der Werkzeuge und E-Mobility seit Jahren verankert. Ein eher marktenger Wert, der jedoch mit Kooperationen mit Bosch und weiteren bekannten Firmen sein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland ausbauen kann. Die aktuelle Bewertung liegt bei 270 Millionen Euro.

Zum Abschluss der Woche klären wir die Frage, ob es ein "sell in may" geben kann und wie man die Statistik aus der Vergangenheit richtig liest.

Folgende Sprungmarken haben wir verankert:

00:00 Intro 01:05 Rekord im DAX und der Blick des Händlers 03:30 Ernüchterung bei Bitcoin & Co 07:15 IPO der Woche an Nasdaq: Oatly 11:15 Alleinstellungsmerkmal bei Oatly 17:05 Ruckeliger Start bei HGears 20:12 Verwendung der Mittel im Unternehmen 25:20 Kommt ein "sell in may"?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in das Pfingstwochenende.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: lichene Börsenwoche, Bitcoin-Wochenfazit und IPO von Oatly und HGears unter der Lupe der LS-X