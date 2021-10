Auto1: Aktie steigt über 50-Tage-Trend – Deutsche-Bank-Analystin sieht Bewertung ungerechtfertigt niedrig

Nachdem die Papiere von Auto1 noch vor zwei Wochen ein Rekordtief bei 28,19 Euro erreicht hatten, konnte der Kurs sich im heutigen Handel zurück über den 50-Tage-Trend manövrieren. Damit haben sich die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers inzwischen um gut 19 Prozent erholt. Das Rekordhoch vom ersten Handelstag im Februar bleibt mit 56,76 Euro freilich weit entfernt.

Die Deutsche-Bank-Expertin Nizla Naizer hatte den Anlegern in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht tags zuvor Mut gemacht. Gemessen am erwarteten Umsatzplus von 56 Prozent in diesem und 32 Prozent im kommenden Jahr sei die Bewertung der Papiere ungerechtfertigt niedrig, so Naizer. Sie kappte zwar ihr Kursziel auf 50 Euro, signalisierte damit aber gleichwohl enormes Erholungspotenzial.

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Bank Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)