AUTO1 GROUP - Das hat einen faden Beigeschmack

Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 41,000 € (XETRA)

Über die Talfahrt der Aktie der Auto1 Group berichtete ich zuletzt im Mai dieses Jahres. Den Artikel mit den Quartalszahlen können Sie hier noch einmal nachlesen. Heute setzt sich der Abverkauf des als MDAX-Kandidaten gehandelten Wertes (die Entscheidung über eine Aufnahme erfolgt heute am späten Abend) fort.

Wie bekannt wurde, platzierten mehrere Großaktionäre insgesamt 9,7 Mio. Aktien zu einem Kurs von 41,00 EUR am Markt. Das entspricht einem Aktienanteil von rund 4,6 %. Wer genau hinter der Platzierung steckt, wurde nicht veröffentlicht. Hier müssen etwaige Stimmtrechtsmitteilungen abgewartet werden. Nach letztem Stand hielten die Gründer knapp 28 % der Aktien, Softbank gut 16 %. Dass ein solcher Schritt nur wenige Monate nach dem Börsengang erfolgt, hat einen faden Beigeschmack. Es erweckt den Eindruck, dass die Parteien nicht an eine gute Zukunft des Unternehmens und damit auch eine gute Entwicklung der Aktie glauben. Zumindest erfolgte die Platzierung 3,00 EUR über dem damaligen IPO-Preis von 38 EUR.

Quelle: Guidants

Die Aktie der Auto1 Group fällt heute wenig überraschend in Richtung des Platzierungspreises bei 41 EUR. Aus charttechnischer Sicht hängt der Wert völlig in der Luft. Der Abwärtstrendkanal ist unverändert intakt. Erst über der Trendlinie wäre Potenzial in Richtung 48,74 EUR ableitbar. Auf der Unterseite bietet das Tief bei 38,52 EUR Unterstützung. Darunter wäre der Abwärtstrend bestätigt und eine Fortsetzung des Abverkaufs wird wahrscheinlich.

Fazit: Bei der Aktie der Auto1 Group dominiert seit dem IPO ein Abwärtstrend. Dieser ist ungebrochen. Erst bei Kursen über 48,74 EUR könnte man von einer möglichen mittelfristigen Trendwende sprechen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,83 4,13 5,67 Ergebnis je Aktie in EUR -0,74 -0,68 -0,57 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 3,1 2,1 1,5 PEG 7,4 4,4 *e = erwartet

Auto1-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)