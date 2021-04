Avalara schließt Übernahme von INPOSIA ab

Avalara, Inc. (NYSE:AVLR), ein führender Anbieter im Bereich der Steuer-Compliance-Automatisierung für Unternehmen jeder Größe, gab heute den Abschluss der Übernahme der INPOSIA Solutions GmbH bekannt. INPOSIA ist ein deutsches Softwareunternehmen, das elektronische Rechnungsstellung, digitale Steuerberichterstattung sowie System- und Datenintegration anbietet, um die digitale Transformation zu fördern und Compliance-Anforderungen von Unternehmen in Echtzeit zu erfüllen.

Die zunehmenden Echtzeit-Compliance-Anforderungen von Steuerbehörden auf der ganzen Welt entstanden aus dem Bedarf an finanzieller Transparenz und der Reduzierung von Betrug. Mehr als 60 Länder verlassen sich auf ein elektronisches Rechnungssystem für ihre Compliance oder haben die Absicht, darauf umzusteigen, so dass Unternehmen Transaktionen mit Regierungen validieren können. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich von Land zu Land und variieren je nach Fristen für die Berichterstattung, Arten von Rechnungen, die eingereicht werden müssen, Wertschwellen für die Berichterstattung und Formatierung. Unternehmen setzen auf Technologie, um Prozesse entlang der Beschaffungslieferkette zu vereinfachen und die letzten Schritte der Daten- und Steuerberichterstattung an die Steuerbehörden zu automatisieren.

Heute bedient INPOSIA mehr als 500 Kunden, hauptsächlich multinationale europäische Unternehmen. Die eingebettete Technologie erleichtert den Daten- und Rechnungsaustausch zwischen Geschäftspartnern und Lieferanten. Mit der elektronischen Rechnungsstellung (E-Invoicing) können Unternehmen rechtskonforme elektronische Rechnungen versenden und empfangen. INPOSIA ist im Besitz von 19 Integrationen in länderspezifische Steuermeldesysteme oder verwaltet diese und ist ein zertifizierter Zugriffspunkt für den Austausch elektronischer Rechnungen zwischen privaten Unternehmen und Behörden im „Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL)“-Netzwerk.

INPOSIA wird auf Avalaras bestehenden Fähigkeiten im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung in Brasilien und Indien aufbauen, um Kunden weltweit hinsichtlich Compliance in Echtzeit zu unterstützen.

„INPOSIA-Kunden suchen nach einem effizienteren Weg, ihre Compliance-Anforderungen zu managen, und unsere Suite integrierter, automatisierter Tools ermöglicht es ihnen, die erforderlichen Elemente des Datenaustauschs in ihre bereits vorhandenen IT-Lösungen zu integrieren“, sagt Muzaffer Havcarci, CEO von INPOSIA. „Wir teilen mit Avalara die Vision, Compliance-Prozesse für unsere Kunden digital und nahtlos zu gestalten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Zuge des digitalen Compliance-Mandats auf der ganzen Welt.“

„Der globale, digitale Handel hat die Komplexität des Einzugs von indirekten Steuern und Zöllen erhöht, und die Regierungen nutzen Technologien, um die Transparenz der Steuereinnahmenströme zu erhöhen und Betrug zu verhindern. Heute verlassen sich mehr als 60 Länder auf ein elektronisches Rechnungssystem für die Compliance oder haben ihre Absicht angekündigt, auf ein solches System umzusteigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit INPOSIA, da die Regierungen weiterhin elektronische Berichtsanforderungen einführen und erweitern“, sagt Jayme Fishman, EVP für Unternehmensentwicklung bei Avalara.

Der Zukauf von fortschrittlichen Technologien und Fachwissen ist ein Kernstück von Avalaras Mission und Wachstumsstrategie. Mit der Übernahme von INPOSIA baut Avalara sein Angebot weiter aus, um die globalen Compliance-Anforderungen von heute und morgen für Unternehmen aller Größen zu erfüllen.

Über Avalara, Inc.

Avalara hilft Unternehmen unterschiedlicher Größe bei der Einhaltung von Steuergesetzen. In Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von ERP-, Buchhaltungs-, E-Commerce- und anderen Finanzmanagementsystemen bietet Avalara Cloud-basierte Compliance-Lösungen für unterschiedliche Transaktionssteuern, darunter Umsatz- und Gebrauchssteuern, Mehrwertsteuer, Steuern auf Waren und Dienstleistungen (GST), Verbrauchssteuern, Kommunikationssteuern, Unterkunftstaxen und andere indirekte Steuerarten. Avalara hat seinen Hauptsitz in Seattle und verfügt über Niederlassungen in den USA und weltweit in Brasilien, Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter avalara.com.

