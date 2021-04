Axway (Euronext: AXW.PA), führender Anbieter von globalem API-Management, ist jetzt Schirmherr des MIT Center for Information Systems Research (CISR) und schließt sich neun weiteren globalen Förderern an, um eine intelligentere digitale Transformation voranzutreiben.

Das MIT CISR bietet akademische Technologieerkenntnisse für führende Unternehmen der Technologie. Das globale Forschungsteam untersucht leistungsstarke Unternehmen und teilt Erkenntnisse zur digitalen Transformation in Arbeitspapieren, monatlichen Briefings und Veranstaltungen mit.

„MIT CISR untersucht, wie Unternehmen im digitalen Zeitalter gedeihen werden. Jedes Mitglied unseres Forschungsteams ist sehr leidenschaftlich in Bezug auf sein Thema und verwendet evidenzbasierte Methoden, um zu verstehen, was zur Schaffung von Geschäftswert in folgenden Bereichen beiträgt: Geschäftsmodelle, Datenmonetarisierung, Mitarbeitererfahrung, digitale Partnerschaften und Wege zur Transformation. Dieser Prozess liefert objektive Forschungsergebnisse, um Führungskräften dabei zu helfen, Ergebnisse zu erzielen“, sagte Peter Weill, Vorsitzender des MIT CISR und Senior Research Scientist. „Forschungsförderer wie Axway helfen bei der Finanzierung der Forschung und geben uns entscheidendes Feedback zu unserer Forschungsagenda und unseren Forschungsergebnissen“, fügte Weill hinzu.

„Unsere Schirmherrschaft für MIT CISR ist ein Beweis für unser Motto „Open Everything“: Wir tragen dazu bei, die Reichweite hochwertiger Forschung zu erweitern, die das gesamte Geschäftsökosystem verbessert“, sagte Patrick Donovan, CEO von Axway.

Der Vorsitzende des MIT CISR und Senior Research Scientist Peter Weill wird der Sprecher des jährlichen Axway Summit sein, auf dem er Einblicke in die Umstrukturierung des Unternehmens geben wird, um zukunftsfähig zu sein.

Auf dem Axway Summit, der online stattfindet, wird es auch ein Women in Tech-Panel mit dem Titel „Transformers or Disruptors“ geben, das von Ann Lloyd, Axway VP Customer Success & Experience, moderiert wird. Darüber hinaus sind Chhavi Bhargava, Data Exchange Service Manager bei Ford Motor Co., Fernanda Toscano, IT Senior Executive bei HDI Insurance, und Susanne Schütz, Senior Vice President Customer & Business Intelligence bei DB Schenker, zu sehen.

Registrieren Sie sich für den bevorstehenden Axway Summit in Ihrer Region:

Amerika 4.-5. MaiEMEA 5.-6. MaiAPAC 11.-12. MaiÜber Axway

